Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Злата Огневич постала в стильному зеленому костюмі. Співачка заявила, що не збирається їхати з країни.
«Тривожну валізу збирати не буду, тому що немає такого розміру, щоб вмістити батьків, всю сім'ю, друзів, Україну, мій інструмент, мій дім і всі досягнення. Я залишаюся вдома. Тут. Удома. В Україні. Дуже прошу всіх зберігати спокій і бути сильними. Паніка-це найкращий друг нашого ворога і слабкість. Обійміть рідних і скажіть собі: «що б не сталося — я впораюся», - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу відгуків і слів підтримки.
"Така ніжна", "Неймовірна!", "Богиня", "Ми дуже сильні і подолаємо все, щоб бути щасливими у себе вдома", "Ви прекрасна!", "Найбільш адекватні слова за весь день. Підтримую кожне слово", "У нас все вийде) Україна - сильний народ», - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Злата Огневич в мереживному комплекті подражнила формами:"я захоплююся".
Як повідомляла Politeka, у Злати Огневич несподівано "знайшлися" дочка і чоловік: "Я в шоці".
Також Politeka писала, що Огневич несподівано вилила душу: "якщо я люблю чоловіка...".