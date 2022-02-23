Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Злата Огневич предстала в стильном зеленом костюме. Певица заявила, что не собирается уезжать из страны.
«Тревожный чемодан собирать не буду, потому что нет такого размера, чтобы вместить родителей, всю семью, друзей, Украину, мой инструмент, мой дом и все достижения. Я остаюсь дома. Здесь. Дома. В Украине. Очень прошу всех сохранять спокойствие и быть сильными. Паника – это лучший друг нашего врага и слабость. Обнимите родных и скажите себе: «Что бы ни случилось — я справлюсь», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу отзывов и слов поддержки.
«Такая нежная», «Невероятная!», «Богиня», «Мы очень сильны и преодолеем все, чтобы быть счастливыми у себя дома», «Вы прекрасная!», «Самые адекватные слова за весь день. Поддерживаю каждое слово», «У нас все получится) Украина - сильный народ», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Злата Огневич в кружевном комплекте подразнила формами: "Я восхищаюсь".
Как сообщала Politeka, у Златы Огневич неожиданно "нашлись" дочь и муж: "Я в шоке".
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно излила душу: "Если я люблю мужчину...".