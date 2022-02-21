Злата Огневич у шоу "Холостячка" збиралася зустріти обранця і побудувати з ним довірчі і серйозні відносини, передає Politeka.net. Причому виконавиця була сильно травмована, так як переможець шоу хотів тільки перемоги-вже через місяць після відносин він просто кинув Злато.

Чоловік не став називати причини, а розлучився зі співачкою прямо на порозі її квартири і пішов. Більш того, Андрій Задворний повівся досить некультурно на пост-шоу, яке зі скандалом покинув посеред ефіру, ведучому довелося повертати його з вулиці.

Пояснень після Задворний так і не дав, зате прославився за рахунок шоу і тепер активно веде Instagram. Більше того, чоловік також висміяв сльози Злати після пост-шоу. А сама вона досі ходить до психолога.

Після одного з інтерв'ю в житті Золотий трапився казус, в статті випадково надрукували, що сама Огневич заміжня і у неї навіть є дочка.

"Я в шоці. Кращі Українки» - підписала кадри Злато.

За словами артистки, в дитинстві у неї був дуже строгий батько, тому вона не знає, як відчувати любов і турботу від чоловіка.

"Якщо я люблю чоловіка, я йому Віддам найсмачніший шматочок пирога, я буду переживати, піклується, але іноді потрібно подивитися, що чоловік робить у відповідь... Тобто фактично я постійно зграю ініціатором любові, я не шкодую жодної секунди про свій вибір зараз, після того, як я ходжу до психотерапевта. Спочатку це було навіть три рази на тиждень, тому що, мені було дуже погано, і я не розуміла, як впоратися з цим болем", - розповіла Злата Огневич.

Раніше повідомлялося, Огневич в лосинах показала, що витворяє на столі

Також, улюбленець Огневич з "Холостячки" поділився з українцями лайфхаками після подорожі

Politeka розповідала, Огневич вперше розповіла про трагедію з коханим і чому не прийшла на похорон