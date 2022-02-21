Злата Огневич у шоу "Холостячка" хотіла зустріти своє кохання, передає Politeka.net. В кінці проекту зірка прийняла пропозицію від Андрія Задворного, проте пара розлучилася через півтора місяці після завершення проекту. Бізнесмен так і не зміг пояснити, чому розлюбив красуню.

У новому інтерв'ю Каті Осадчій Злата Огневич розповіла про свої почуття після розставання з переможцем шоу.

За словами артистки, в дитинстві у неї був дуже строгий батько, тому вона не знає, як відчувати любов і турботу від чоловіка.

"Якщо я люблю чоловіка, я йому віддам найсмачніший шматочок пирога, я буду піклується, турбуватися, але іноді потрібно подивитися, що чоловік робить у відповідь... Тобто фактично я постійно стаю ініціатором любові, я не шкодую жодної секунди про свій вибір зараз, після того, як я ходжу до психотерапевта. Спочатку це було навіть три рази на тиждень, тому що, мені було дуже погано, і я не розуміла, як впоратися з цим болем, і я розповідала про це всім - всім своїм знайомим, друзям, батькам, сестру покликала в першу ніч, вона до мене приїхала, і мене обіймала", - розповіла Злата Огневич.

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