Як повідомляє Politeka.net, популярна модель і блогерша Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної співачки Софії Ротару, часто радує шанувальників яскравими кадрами свого розкішного життя. Дівчина живе в Нью-Йорку і зустрічається з мільйонером зі списку Forbes Денисом Ждановим, з яким планує весілля.

Так, цього разу красуня поділилася в сторіс відео, на якому похвалилася яскравою обновкою. В ролику можна побачити, як Соня роздруковується коробку, в якій знаходить білу кепку і яскраво-жовтий спортивний костюм. Звичайно ж модель приміряє свою обновку, вона виходить на балкончик і крутиться перед камерою, демонструючи стильний образ з костюмом кольору сонця і білою кепкою.

До слова, на одному з фрагментів під час примірки Євдокименко вразила стрункістю тіла. У кадр потрапив плоский живіт дівчини, якому можна тільки позаздрити. Також дівчина засвітила в цьому відео розкішний інтер'єр нью-Йоркської квартири, в якій живе.

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