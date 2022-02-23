Перемога української співачки Alina Pash в Нацвідборі на "Євробачення-2022" розколола глядачів на два табори: хтось вважав, що незаслужено, поки інші всіма руками були "за" Аліну.

Як би там не було, представляти Україну на "Євробачення" після дискваліфікації Аліни Паш буде реп-група KALUSH ORCHESTRA, що посіла друге місце у фіналі Нацвідбору.

Портал MUZVAR у Instagram опублікував офіційні дані щодо підрахунку голосів у Нацвідборі на "Євробачення". Згідно з протоколами голосування, майже 50% глядачів віддали перевагу аж ніяк не 28-річній Alina Pash, передає Politeka.net.

Так, у глядацькому голосуванні впевнену перемогу з сильним відривом, набравши 49,6% голосів, отримала KALUSH ORCHESTRA.

Всього у фіналі було отримано 77 843 голосів за всіх фіналістів. Різниця в глядацьких голосах між KALUSH ORCHESTRA і Alina Pash майже вдвічі - переможниця відбору отримала 25,1% підтримки.

Ще один цікавий момент. У загальному документі з'явився стовпець під назвою "рейтинг", в якому цифри від 1 до 8, здається, переплутали. Як видно, Alina Pash була не на першому місці, а чомусь на 8-й позиції, а ось Michael Soul на першій.

Українці бурхливо обговорюють результати:

"Переможець це @alinapash 🔥❤️ і тільки вона повинна представляти Україну на Євробаченні"; "Вау🔥"; "навіщо це все, якщо Калуш і так вже все з брудом змішав 😑"; "спасибі за інформацію... 77 тисяч з хвостиком проголосувало глядачів. Для багатомільйонної країни дуже мало"

Нагадаємо, Kalush після звільнення судді Нацвідбору Лодигіна зробив нову жорстку заяву

Також Politeka повідомляла, що новий виток скандалу з" Євробаченням-2022", українці після Паш накинулися на Kalush Orchestra

А ще Politeka писала, що Кароль висловилася про скандал з Аліною Паш на Нацвідборі: "такого бруду немає в жодній країні"