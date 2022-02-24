Як передає Politeka.net, Вікторія Ткач відома як дружина популярного коміка та актора "Квартал 95" Юрія Ткача. На своїй сторінці в Instagram дружина Ткача вирішила поділитися своїми емоціями у зв'язку зі сформованою ситуацією в Україні. Вона заговорила про ненависть і свій біль, які помістила в невелику заяву.

"Ніколи не думала, що можна так щиро і всім серцем ненавидіти людину, з якою особисто не знайомий! Ніколи не думала, що одна людина може заподіяти стільки болю такій величезній кількості людей! І ніколи ще у своєму житті я так сильно не хотіла, щоб все скоєне цією ж людиною, повернулося йому в мільйонному розмірі.

Зараз моє головне бажання, щоб таких Земля не носила! Де ж той самий природний відбір? По-моєму, саме час для нього", - висловилася Вікторія Ткач.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Ткач показала у своїх соцмережах, що знову повернулася до танців. Хоч вона і розповіла, що на тренуванні потягнула шию, але встигла записати відео, де виконує одне з танцювальних рухів.

Раніше повідомлялося, дружина Ткача з "Квартал 95" зважилася на чесну розмову про зайві кілограми.

Також, дочка Ткача після "Розсміши коміка" приїхала підкорювати нове шоу, надихнувши батька.

Politeka розповідала, зірка "Квартал 95" Ткач насмішив українців, показавши свої ласощі.