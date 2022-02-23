Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес дуже рідко говорить про дітей, щоб дати їм можливість жити своїм життям і не бути в центрі уваги. Причому испольнительница дуже рідко з'являється з ними на різних заходах.

У день народження артистка висловила свої емоції на честь 14-річчя з дня народження близнюків.

"Мої діти, моє сонечко, мої улюблені. Найщасливіший з днів народження моїх двох кокосів #MaxAndLulu. Ви навчили мене істинного сенсу життя і змінили мене назавжди найдивовижнішим чином... я так вдячна вам обом!!! Я тільки сподіваюся, що зможу бути половиною того благословення, яким ви були в моєму житті.

Відродження. Для мене це не дивно, тому що цей день 14 років тому завжди символізував для мене перший день життя, що залишилося. Макс і Лулу, я буду любити вас вічно і на віки віків " - пише Лопес.

У мережі тут же підтримали: "дуууже мило!!!; Кокоси з днем народження. Я так тебе люблю. Тіті Лорен ❤️; я великий фанат тебе 😍; о, нічого собі, я мама-лев з двома дітьми-Рибами-це подорож ❤; з днем народження ваших прекрасних діток!!❤ ; 😍З 14 Днем народження🎂 🎉; Кокоси з Днем народження❤; найкраща жінка😍; з Днем народження😍 😍».

Раньше Лопес з'явилася на концерті в декількох дорогих нарядах, зовсім не приховують її форми. 52-річна Лопес вирішила довести, що вона нітрохи не гірше інших молодих співачок і вибрала Комбінезони і боді з вирізами, розшиті блискітками і дорогими каменями.

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