Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес очень редко говорит о детях, чтобы дать им возможность жить своей жизнью и не быть в центре внимания. Причем испольнительница очень редко появляется с ними на разных мероприятиях.

В день рождения артистка выразила свои эмоции в честь 14-летия со дня рождения близнецов.

«Мои дети, мое солнышко, мои любимые. Самый счастливый из дней рождения моих двух кокосов #MaxAndLulu. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна вам обоим!!! Я только надеюсь, что смогу быть половиной того благословения, которым вы были в моей жизни.

Возрождение. Для меня это неудивительно, потому что этот день 14 лет назад всегда символизировал для меня первый день оставшейся жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно и во веки веков» - пишет Лопес.

В сети тут же поддержали: «Оооочень мило!!!; Кокосы с днем ​​рождения. Я так тебя люблю. Тити Лорен ❤️; я большой фанат тебя 😍; О, ничего себе, я мама-лев с двумя детьми-Рыбами — это путешествие ❤; С днём рождения ваших прекрасных деток!!❤; 😍С 14 Днем Рождения 🎂🎉; Кокосы с днем ​​рождения❤; Самая лучшая женщина😍; С днём рождения 😍😍».

Ранее Лопес появилась на концерте в нескольких дорогих нарядах, совсем не скрывающих ее формы. 52-летняя Лопес решила доказать, что она ничуть не хуже других молодых певиц и выбрала комбинезоны и боди с вырезами, расшитые блестками и дорогими камнями.

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