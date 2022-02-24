Як передає Politeka.net, Святослав Вакарчук є тренером нового сезону проєкту "Голос країни". Як відомо, раніше він вже був тренером цього шоу, проте через кілька сезонів пішов. На цей раз Сергій Лазановський (ведучий бекстейджу) вирішив задати Вакарчуку кілька питань. Він запитав тренера, з якою метою він повернувся на шоу.

"Якщо чесно, то я не дуже нудьгував. Але мені бути тут все одно приємно. Я знаю, чому я пішов і тепер знаю, чому повернувся. Просто прийшов час, мені здається, струсити українську музику. Якось мало музики в українській музиці. Потрібно повертати музику", - заявив Святослав Вакарчук.

Також, він розповів, що спочатку ставився до тренерів "другого шансу" дуже обережно. Адже не розумів, навіщо тоді 4 тренери, якщо є хтось ще, кого вони не бачать. Але після того, як пройшло кілька етапів сліпого прослуховування, співак поміняв свою думку, і визнав, що це хороше нововведення. Одна з причин це те, що тренера бережуть свої нерви.

Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук був Народним депутатом України VI та IX скликань.

Раніше повідомлялося, Вакарчук з "Океан Ельзи" дав у центрі Києва міні-концерт.

Також, улюблениця Вакарчука Соловій показала, до кого поїхала після проблем з російським артистом.

Politeka розповідала, Вакарчук сказав, що думає про Полякову, Дорофєєву і Потапу в "Голосі країни".