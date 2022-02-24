Как передает Politeka.net, Святослав Вакарчук является тренером нового сезона проекта "Голос країни". Как известно, ранее он уже был тренером этого шоу, однако через несколько сезонов ушел. На этот раз Сергей Лазановский (ведущий бэкстейджа) решил задать Вакарчуку несколько вопросов. Он спросил тренера, с какой целью он вернулся на шоу.

"Если честно, то я не очень скучал. Но мне быть здесь всё равно приятно. Я знаю, почему я ушел и теперь знаю, почему вернулся. Просто пришло время, мне кажется, встряхнуть украинскую музыку. Как-то мало музыки в украинской музыке. Нужно возвращать музыку", — заявил Святослав Вакарчук.

Также, он рассказал, что сначала относился к тренерам "Второго шанса" очень осторожно. Ведь не понимал, зачем тогда 4 тренера, если есть кто-то еще, кого они не видят. Но после того, как прошло несколько этапов слепого прослушивания, певец поменял своё мнение, и признал, что это хорошее нововведение. Одна из причин это то, что тренера берегут свои нервы.

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук был Народным депутатом Украины VI и IX созывов.

Ранее сообщалось, Вакарчук из "Океан Эльзы" дал в центре Киева мини-концерт.

Также, любимица Вакарчука Соловий показала, к кому уехала после проблем с российским артистом.

Politeka рассказывала, Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни".