Лидер группы "Океан Эльзы", тренер шоу "Голос країни-12" Святослав Вакарчук решил поддержать украинцев в трудное время, выступив в центре Киева перед толпой.

Святослав Вакарчук со своей группой "Океан Эльзы" решил устроить мини-концерт в центре Киева, сообщает Politeka.net. Артист рассказал, что сначала планировал просто снять мотивационный ролик для соцсетей, но информация просочилась в Сеть, поэтому он решил выступить перед пришедшими.

Примечательно, что один из участников группы принес гитару, на которой были подписи представителей разных батальонов ВСУ на Востоке Украины, куда приезжал коллектив.

Концерт певец начал с песни "Еверест".

В Инстаграм Святослав Вакарчук отметил, что выступление группы было неожиданным для нее самой.

"Сегодня мы почувствовали, что нужно показать всем: мы вместе! И просто вышли, как уличные музыканты, спеть несколько песен.

Мы здесь, дома, продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, спокойными. Верим в каждого из нас и больше всего в свою армию!

Слава Украине!", - написал певец.

Публикация быстро собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Жалко что пропустила 😢😢😢", "Придет наше время, и все будет хорошо🇺🇦", "Жаль, что я не попала 💔", "❤️ героям вовеки слава ❤️вместе нас много....нас НЕ преодолеть ❤️".

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" признался, как повлияло на него рождение сына

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий публично осадила российского артиста и получила угрозы

Также Politeka писала, что Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни"