Як передає Politeka.net, Вікторія Ткач є відомою блогеркою в соціальній мережі Instagram. Також, вона дружина популярного артиста і коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача, з яким у них є дочка - Ліза. Попередня доба Вікторія не висловлювалася на тему того, що зараз відбувається в Україні. Однак, вона не змогла мовчати та далі. Стримуючи сльози дружина Ткача звернулася до українців.

"Всім Добрий вечір. Ми вдома, зараз ось гуляємо з Бусіндою. Ми нікуди не пропали, просто крайню добу взагалі нічого не хотілося виставляти. Ось, тому що мені здається, що зараз так у всіх. Йде така боротьба почуттів і емоцій. І нерозумно мовчати про те, що на поверхні та про те, що змушує всю країну не спати ночами. Можу сказати одне, я знаю і вірю в те, що все буде добре. Наш рід проходив стільки перешкод і це одна з них, і ми обов'язково пройдемо і подолаємо", — видала дружина Ткача.

"Це наша країна, це наша земля. І ми разом маємо особливу силу. Я вірю в нас, в нашу країну, і в нашого Президента!", — заявила Вікторія Ткач.

Раніше повідомлялося, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував виглядом з волоссям.

Також, дочка Ткача доросла до "Розсміши коміка" і здивувала навіть тата.

Politeka розповідала, дружина Ткача з "Квартал 95" приголомшила балетним фінтом перед камерою.