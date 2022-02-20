Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 38-летний украинский комик и ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач поделился интересными кадрами.

Артист принимает участие в новом сезоне проекта «Липсинк баттл» со своей 7-летней дочкой Лизой, и поделился кадрами закулисья.

Юрий Ткач показал, как его дочке делают пышную кудрявую прическу.

Правда, девочка выглядела невеселой, и говорить что-либо не захотела.

Поработали и над внешностью звезды «Квартал 95». Ткачу надели парик, однако результат, похоже не очень ему понравился.

«Вот почему, когда надеваешь паричек, похож немножечко на алкашичка?», - сказал Юрий Ткач.

Видно, что присутствовала за кулисами шоу и жена актера Виктория.

"Липсинкбатл" - это шоу звездных пародий. Судя по анонсу, в этом сезоне проекта будут соревноваться семьи.

Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" повеселил украинцев шалостями со своей Лиззи

Как сообщала Politeka, дочь Ткача после "Рассмеши комика" приехала покорять новое шоу, воодушевив отца: "Лиза, ты готова рвать?"

Также Politeka писала, что дочка Ткача из «Квартал 95» озадачила недетскими пародиями: «Переплюнула папу»