Як повідомляє Politeka.net, український ведучий, шоумен і актор Володимир Остапчук після розлучення почав відносини з новою коханою і через кілька місяців відносин вирішив також узаконити з спілкування. Христина Гірняк з телеведучим зіграла пишне весілля і показала безліч кадрів з їх особливого дня.

Зараз вона також активно веде соціальні мережі, як і чоловік, часто розповідає про свої будні і ділиться різними думками з приводу різних ситуацій. Зараз Христина розповіла, як проводить час з чоловіком і чим корисний ранній підйом.

"Ранкова рутина. Як це круто-не спати з ранку. Свіжість. Доброго ранку, друзі! Ну що, залишилося цю класну звичку прокидатися так по ранку Зберегти, тому що ми стільки всього встигли і погуляли, я вже практично марафет навела і сніданок готовий " - ділиться ранніми успіхами Христина.

Як можна помітити, вона звикла бути користувачем Instagram, як і її чоловік – активно говорити про свої плани на день, показувати образи і розповідати про те, що буде робити далі. З недавніх пір пара також говорить і про подорожі.

До цього 37-річний український ведучий Остапчук відправився на Розкішний відпочинок з дружиною і активно показує в Мережі, як веселиться на курорті. Чоловік також в цей раз вирішив показати, як виглядає місце, де вони проведт час в цей раз.

Пара вирішила поплавати на яхті, вартість якої перевищує мільйон доларів. Остапчук також показав ціну яхти в Сторісах і зробив невеликий рум-тур кімнат.

Нагадавши, Остапчук з дружиною показали справжню пристрасть на Мальдівах: "уявляю, що це дивиться його дочка"

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Маски "Остапчука на Мальдівах раптово згадала дитинство:" я ніколи не забуду!"

Також Politeka писала, що дружина ведучого" Маски "Остапчука в купальнику розбурхала видами з Мальдів: "неможливо відвести погляд"