Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук после развода начал отношения с новой возлюбленной и спустя несколько месяцев отношений решил также узаконить из общение. Кристина Горняк с телеведущим сыграла пышную свадьбу и показала множество кадров с их особенного дня.

Сейчас она также активно ведет социальные сети, как и супруг, часто рассказывает о своих буднях и делится разными мнениями по поводу разных ситуаций. Сейчас Кристина рассказала, как проводит время с мужем и чем полезен ранний подъем.

«Утренняя рутина. Как это круто – бодрствовать с утра. Свежесть. Доброе утро, друзья! Ну что, осталось эту классную привычку просыпаться так по утра сохранить, потому что мы столько всего успели и погуляли, я уже практически марафет навела и завтрак готов» - делится ранними успехами Кристина.

Как можно заметить, она привыкла быть пользователем Инстаграм, как и ее муж – активно говорить о своих планах на день, показывать образы и рассказывать о том, что будет делать дальше. С недавних пор пара также говорит и о путешествиях.

До этого 37-летний украинский ведущий Остапчук отправился на роскошный отдых с женой и активно показывает в сети, как веселится на курорте. Мужчина также в этот раз решил показать, как выглядит место, где они проведт время в этот раз.

Пара решила поплавать на яхте, стоимость которой превышает миллион долларов. Остапчук также показал цену яхты в Сторисах и сделал небольшой рум-тур комнат.

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