Як пише Politeka.net, Alina Pash є відомою українською співачкою. Зірка нещодавно брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022", де перемогла за результатами голосування глядачів і суддів. Але після хвилі скандалів співачка вирішила відмовитися представляти Україну і тепер її місце зайняла група Kalush Orchestra. Не забуває Alina Pash і про Instagram, де поділилася фото з соняшниками і підтримала українців.
"Як же я сильно люблю тебе…
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...за коляду та кутю з родиною на Закарпатті
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...за Святкування Маланки в Іспасі у Діми
... за неймовірні візерунки вишитої сорочки від Павлика з Криворівні
... при Чорногорі і містичні історії біля багаття
... за щирі промови отця Іоанна
... за "Артек" і море в Криму, де писала прощальні листи сестрі Діані…
...за малювання писанок з першим коханням
... за Бабкіну паску з печі
... за кручений танець на весіллях
...за купання в дитинстві в твоїх річках
... за гру на дримбі аж до крові з вуст
... за всіх прекрасних душ, що зустріла туй
... за натхнення писати музику і прославляти Тебе на весь світ
...за те, що стоїш непохитно вже якийсь вік і є моїм рідним Домом.️
Як за тебе можна не боротися?", - написавши Аліна.
Нагадаємо, з'ясувалася правда, як у Нацвідборі на" Євробачення " голосували глядачі
А ще Politeka повідомляла, що "Євробачення-2022", Аліна Паш сказала своє слово після дискваліфікації
Також Politeka писала, що новий виток скандалу з" Євробаченням-2022", українці після Паш накинулися на Kalush Orchestra