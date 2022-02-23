Співачка Alina Pash з соняшниками в руках вразила зверненням українців, опублікувавши його у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Alina Pash є відомою українською співачкою. Зірка нещодавно брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022", де перемогла за результатами голосування глядачів і суддів. Але після хвилі скандалів співачка вирішила відмовитися представляти Україну і тепер її місце зайняла група Kalush Orchestra. Не забуває Alina Pash і про Instagram, де поділилася фото з соняшниками і підтримала українців.

"Як же я сильно люблю тебе…

... за язик, як квітковий мед

...за коляду та кутю з родиною на Закарпатті

...за Святкування Маланки в Іспасі у Діми

... за неймовірні візерунки вишитої сорочки від Павлика з Криворівні

... при Чорногорі і містичні історії біля багаття

... за щирі промови отця Іоанна

... за "Артек" і море в Криму, де писала прощальні листи сестрі Діані…

...за малювання писанок з першим коханням

... за Бабкіну паску з печі

... за кручений танець на весіллях

...за купання в дитинстві в твоїх річках

... за гру на дримбі аж до крові з вуст

... за всіх прекрасних душ, що зустріла туй

... за натхнення писати музику і прославляти Тебе на весь світ

...за те, що стоїш непохитно вже якийсь вік і є моїм рідним Домом.️

Як за тебе можна не боротися?", - написавши Аліна.

Нагадаємо, з'ясувалася правда, як у Нацвідборі на" Євробачення " голосували глядачі

А ще Politeka повідомляла, що "Євробачення-2022", Аліна Паш сказала своє слово після дискваліфікації

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