Певица Alina Pash с подсолнухами в руках впечатлила обращением украинцев, опубликовав его в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Alina Pash является известной украинской певицей. Звезда недавно учавствовала в Нацотборе на "Евровидение-2022", где победила по результатам голосования зрителей и судей. Но после волны скандалов певица решила отказаться представлять Украину и теперь ее место заняла группа Kalush Orchestra. Не забывает Alina Pash и об Инстаграм, где поделилась фото с подсолнухами и поддержала украинцев.

"Как же Я сильно люблю Тебя…

…за язык, как цветочный мед

…за коляду и кутью с семьей в Закарпатье

…за празднование Маланки в Испасе у Димы

…за невероятные узоры вышитой рубашки от Павлика из Криворовни

…при Черногоре и мистические истории у костра

…за искренние речи отца Иоанна

…за «Артек» и море в Крыму, где писала прощальные письма сестре Диане…

…за рисование писанок с первой любовью

…за бабкину паску из печи

…за крученый танец на свадьбах

…за купание в детстве в твоих реках

…за игру на дрымбе вплоть до крови из уст

…за всех прекрасных душ, что встретила туй

…за вдохновение писать музыку и прославлять Тебя на весь Мир

…за то, что стоишь непоколебимо уже какой-то век и является Моим Родным Домом.️

Как за Тебя можно не бороться?", - написала Алина.

Напомним, выяснилась правда, как в Нацотборе на "Евровидение" голосовали зрители

А еще Politeka сообщала, что "Евровидение-2022", Алина Паш сказала свое слово после дисквалификации

Также Politeka писала, что новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestra



