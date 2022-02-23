Как пишет Politeka.net, Alina Pash является известной украинской певицей. Звезда недавно учавствовала в Нацотборе на "Евровидение-2022", где победила по результатам голосования зрителей и судей. Но после волны скандалов певица решила отказаться представлять Украину и теперь ее место заняла группа Kalush Orchestra. Не забывает Alina Pash и об Инстаграм, где поделилась фото с подсолнухами и поддержала украинцев.
"Как же Я сильно люблю Тебя…
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…за празднование Маланки в Испасе у Димы
…за невероятные узоры вышитой рубашки от Павлика из Криворовни
…при Черногоре и мистические истории у костра
…за искренние речи отца Иоанна
…за «Артек» и море в Крыму, где писала прощальные письма сестре Диане…
…за рисование писанок с первой любовью
…за бабкину паску из печи
…за крученый танец на свадьбах
…за купание в детстве в твоих реках
…за игру на дрымбе вплоть до крови из уст
…за всех прекрасных душ, что встретила туй
…за вдохновение писать музыку и прославлять Тебя на весь Мир
…за то, что стоишь непоколебимо уже какой-то век и является Моим Родным Домом.️
Как за Тебя можно не бороться?", - написала Алина.
Напомним, выяснилась правда, как в Нацотборе на "Евровидение" голосовали зрители
А еще Politeka сообщала, что "Евровидение-2022", Алина Паш сказала свое слово после дисквалификации
Также Politeka писала, что новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestra