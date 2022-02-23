Як передає Politeka.net, Злата Огневич прославилася як талановита українська співачка. Також, вона нещодавно була головною героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка".

На своїй сторінці в Instagram Огневич опублікувала нові Сторіз. На кадрах Злата Огневич вирішила висловитися щодо ситуації в Україні та поділилася своїми емоціями. Також, вона розповіла, що не збирається залишати Україну і звернулася до українців зі словами підтримки.

"Скажу вас, що я ніяку тривожну валізу збирати не буду тому що немає такої валізи в який поміститься мій інструмент, мої батьки, мій будинок і мої досягнення, які є у мене. У цю валізу просто не поміститься Україна. Немає такої валізи, тому я залишаюся у себе вдома, який я дуже сильно люблю", - висловилася Злата Огневич.

"Я хочу вам всім нагадати, що в такі непрості часи, остання дія, яку ви можете зробити для себе і для інших людей - це панікувати. Тому що паніка це найкращий друг нашого ворога. Паніка це слабкість, паніка це безвихідь. А ми повинні бути сильними та говорите собі, як мантру таку фразу -" що б не сталося, я з усім впораюся", - дала пораду Злата Огневич.

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Politeka розповідала, улюбленець Огневич з "Холостячки" поділився з українцями лайфхаками після подорожі.