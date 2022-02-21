Злата Огневич в шоу "Холостячка" собиралась встретить избранника и построить с ним доверительные и серьезные отношения, передает Politeka.net. Причем исполнительница была сильно травмирована, так как победитель шоу хотел только победы - уже через месяц после отношений он просто бросил Злату.

Мужчина не стал называть причины, а расстался с певицей прямо на пороге ее квартиры и ушел. Более того, Андрей Задворный повел себя довольно некультурно на пост-шоу, которое со скандалом покинул посреди эфира, ведущему пришлось возвращать его с улицы.

Объяснений после Задворный так и не дал, зато прославился за счет шоу и теперь активно ведет Инстаграм. Более того, мужчина также высмеял слезы Златы после пост-шоу. А сама она до сих пор ходит к психологу.

После одного из интервью в жизни Златы случился казус, в статье случайно напечатали, что сама Огневич замужем и у нее даже есть дочь.

«Я в шоке. Лучшие украинки» - подписала кадры Злата.

По словам артистки, в детстве у нее был очень строгий отец, поэтому она не знает, как ощущать любовь и заботу от мужчины.

"Если я люблю мужчину, я ему отдам самый вкусный кусочек пирога, я буду переживать, заботится, но иногда нужно посмотреть, что мужчина делает в ответ... То есть фактически я постоянно стаю инициатором любви, я не жалею ни одной секунды о своем выборе сейчас, после того, как я хожу к психотерапевту. Сначала это было даже три раза в неделю, потому что, мне было очень плохо, и я не понимала, как справиться с этой болью", - рассказала Злата Огневич.

Ранее сообщалось, Огневич в лосинах показала, что вытворяет на столе

Также, любимчик Огневич из "Холостячки" поделился с украинцами лайфхаками после путешествия

Politeka рассказывала, Огневич впервые рассказала о трагедии с возлюбленным и почему не пришла на похороны