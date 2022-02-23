Как передает Politeka.net, Злата Огневич прославилась как талантливая украинская певица. Также, она недавно была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка".

На своей странице в Инстаграм Огневич опубликовала новые Сториз. На кадрах Злата Огневич решила высказаться относительно ситуации в Украине и поделилась своими эмоциями. Также, она рассказала, что не собирается покидать Украину и обратилась к украинцам со словами поддержки.

"Скажу вас, что я никакой тревожный чемодан собирать не буду потому что нет такого чемодана в который поместится мой инструмент, мои родители, мой дом и мои достижения, которые есть у меня. В этот чемодан просто не поместится Украина. Нет такого чемодана, поэтому я остаюсь у себя дома, который я очень сильно люблю", — высказалась Злата Огневич.

"Я хочу вам всем напомнить, что в такие непростые времена, последнее действие, которое вы можете сделать для себя и для других людей - это паниковать. Потому что паника это лучший друг нашего врага. Паника это слабость, паника это безвыходность. А мы должны быть сильными и говорите себе, как мантру такую фразу - "Что бы не случилось, я со всем справлюсь", — дала совет Злата Огневич.

Ранее сообщалось, у экс-"Холостячки" Златы Огневич неожиданно "нашлись" дочь и муж.

Также, Огневич излила душу после разрыва с победителем "Холостячки" Задворным.

Politeka рассказывала, любимчик Огневич из "Холостячки" поделился с украинцами лайфхаками после путешествия.