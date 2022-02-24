Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос прославилася як екс-учасниця популярного гурту "ВІА Гра". Також, вона брала участь у багатьох проектах, одним з них були "Танці з зірками", де вона здобула перемогу.
Як відомо, співачка вже повернулася з відпочинку, де була більше місяця. Повернувшись з Мальдів, Санта Дімопулос вирішила поділитися своїми думками щодо ситуації, що склалася в Україні. Вона зізналася, що відчуває біль за те, що відбувається, і готує пост, проте її ще важко його написати.
"Як ви помітили, я зараз практично не веду в Instagram. І не тому що мені нічого сказати. Збираюся з думками написати пост... і не можу. Відволікаюся максимально на роботу, але всередині все болить від того, що відбувається. Не можу повірити, що таке відбувається в наш час", - поділилася своїм болем Санта Дімопулос.
Після того як Санта Дімопулос висловила свої емоції, вона показала свою маленьку дочку, яка в цей важкий час її радує.
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Раніше повідомлялося, Дімопулос в мікро-топі розкрила свої заповітні мрії.
Також, Дімопулос в сукні з розрізом похвалилася секретом успішних відносин.
Politeka розповідала, зовнішність дочки Санти Дімопулос від третього чоловіка вразила мережу.