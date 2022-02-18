Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является в прошлом популярной певицей, которая пока что отложила продвижение карьеры и занимается другими делами. Артистка также успела напомнить о себе триумфальной победой на шоу "Танці з зірками".

Сейчас Санта больше времени уделяет семье, занимается детьми, путешетсвует с мужем и говорит о том, как привести себя в порядок. Фигуре Димопулос действительно завидуют многие поклонники, ведь фактически сразу после рождения второго ребенка она приступила к занятиям и не жалела сил ради похудения.

«Какая детская мечта так и не реализовалась в силу изменения вектора развития?» - спрашивают у Санты в Инстаграм.

«Список большой. Я мечтала стать «Мисс мира». Потом, я очень хотела защищать людей, сама объясняла мне, что это делают адвокаты и я была уверена, что стану адвокатом. Позже я уже поняла свою творческую натуру и видела себя танцовщицей или певицей. Как видите, ничего особенно не сбылось и слава Богу!» - высказалась Санта.

Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Санта была в шелковом платье с эффектным разрезом. Звезда выгнулась на кресле, впечатляя фигуркой.

"Сегодня подходящий день, для того, чтобы признаться: я знаю, в чем секрет успешных отношений. Мой секрет – это ежедневный выбор в пользу любви, а не страха, в пользу движения навстречу, а не назад, в пользу более глобальных целей, а не сиюминутных рефлексий" - считает Санта.

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