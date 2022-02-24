Даша Квіткова висловилася про те, як доглядає за собою вранці.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова вже довгий час є популярним блогером, прославившись завдяки романтичному шоу. Тепер вона часто розповідає в соціальних мережах мало не про кожен свій крок, зрідка роблячи паузу в публікаціях.

Так, цього разу Квіткова показала свої уходовие ранкові ритуали, так як все більше приділяє цьому увагу. Дівчина дуже хоче привести фігуру в порядок і зробити її такою, як вона була до народження сина Лева.

За час вагітності Даша набрала тридцять кілограм, тому старанно працює всі ці місяці, щоб скинути зайве і повернути свої колишні 53 кг.для цього Даша вибрала спеціальний режим харчування, позбулася всього шкідливого, почала тренуватися вдома і в спортзалі, а також з недавніх пір ходить на бокс.

"Прокинулася в класному настрої, чого і Вам бажаю. Головне частіше про це говорити. Щоб був час на собі, доводиться вставати на кілька годин раніше", - каже Квіткова.

У ванній ж Даша насолоджується масажем і процедурами догляду за шкірою обличчя, любить наносити крем і скраби, а також, щоб освіжити себе після сонної ночі кладе патчі під очі.

Відзначити, Квіткова відома українцям як переможниця дев'ятого сезону реаліті-шоу" Холостяк", де боролася за серце популярного ведучого Микити Добриніна. Вони вже довгий час разом і радують своїх шанувальників спільним контентом.

На своїй сторінці в Instagram Квіткова показала своє нове хобі. Дружина Микити Добриніна вирішила зайнятися однією з різновидів самооборони-боксом.

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