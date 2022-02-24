Даша Квиткова высказалась о том, как ухаживает за собой по утрам.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова уже долгое время является популярным блогером, прославившись благодаря романтичном шоу. Теперь она часто рассказывает в социальных сетях чуть ли не о каждом своем шаге, изредка делая паузу в публикациях.

Так, в этот раз Квиткова показала свои уходовые утренние ритуалы, так как все больше уделяет этому внимание. Девушка очень хочет привести фигуру в порядок и сделать ее такой, как она была до рождения сына Льва.

За время беременности Даша набрала тридцать килограмм, поэтому усердно работает все эти месяцы, чтобы сбросить лишнее и вернуть свои прежние 53 кг. Для этого Даша выбрала специальный режим питания, избавилась от всего вредного, начала тренироваться дома и в спортзале, а также с недавних пор ходит на бокс.

"Проснулась в классном настрении, чего и вам желаю. Главное почаще об этом говорить. Чтобы было время на себя, приходится вставать на несколько часов раньше", - говорит Квиткова.

В ванной же Даша наслаждается массажем и уходовыми процедурами за кожей лица, любит наносить крем и скрабы, а также, чтобы освежить себя после сонной ночи кладет патчи под глаза.

Отметим, Квиткова звестна украинцам как победительница девятого сезона реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце популярного ведущего Никиты Добрынина. Они уже долгое время вместе и радуют своих поклонников совместным контентом.

На своей странице в Инстаграм Квиткова показала своё новое хобби. Жена Никиты Добрынина решила заняться одной из разновидности самообороны - боксом.

Ранее сообщалось, "Холостяк" Добрынин признался, где живет с Квитковой и сыном.

Также, жена "Холостяка" Добрынина внезапно перешла на украинский язык.

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