Нещастя сталося в оточенні української співачки Слави Камінської, що почала сольну кар'єру після розпаду "НеАнгелів" - як йдуть справи зараз.

37-річна Камінська повідомила у себе в "сторіз" в Instagram, як пройшла операція, якої гостро потребував один з її музикантів, передає Politeka.net.

"Операція пройшла успішно! Дякую всім 🙏. Іван, чекаємо тебе на сцені! ❤️", - поділилася співачка.

Нагадаємо, днями Камінська звернулася до українців за допомогою. Музиканта, з яким вона працювала останні сім років, розбив інсульт. Лікарі наполягали на терміновій операції - сума виявилася підйомною, якщо тільки скинутися всім світом, що й було зроблено.

"Я хочу, щоб він і далі продовжував роздавати на барабанах, як вміє тільки він. Будь ласка, не проходьте повз", - писала Слава в своєму блозі.

На прохання співачки відгукнулися не тільки звичайні українці, а й її колеги. Так, оголошення репостнула солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

"Дуже важливо!!! SOS! Ваня грав з нами теж багато разів, дуже крутий хлопець, давайте допоможемо зібрати гроші на операцію!", - звернулася, в свою чергу, Зарицька.

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