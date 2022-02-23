37-річна Камінська повідомила у себе в "сторіз" в Instagram, як пройшла операція, якої гостро потребував один з її музикантів, передає Politeka.net.
"Операція пройшла успішно! Дякую всім 🙏. Іван, чекаємо тебе на сцені! ❤️", - поділилася співачка.
Нагадаємо, днями Камінська звернулася до українців за допомогою. Музиканта, з яким вона працювала останні сім років, розбив інсульт. Лікарі наполягали на терміновій операції - сума виявилася підйомною, якщо тільки скинутися всім світом, що й було зроблено.
"Я хочу, щоб він і далі продовжував роздавати на барабанах, як вміє тільки він. Будь ласка, не проходьте повз", - писала Слава в своєму блозі.
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На прохання співачки відгукнулися не тільки звичайні українці, а й її колеги. Так, оголошення репостнула солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.
"Дуже важливо!!! SOS! Ваня грав з нами теж багато разів, дуже крутий хлопець, давайте допоможемо зібрати гроші на операцію!", - звернулася, в свою чергу, Зарицька.
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