Певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелов", показала себя в новом образе.

Как пишет Politeka.net, певеца Слава Каминская после распада группы "НеАнгелы", солисткой которой была 15 лет, активно занимается сольной карьерой.

Слава Каминская в новом посте похвасталась своим очередным свершением.

«Мы работали над этим альбомом ГОД! Сначала веселились с вами под Slava Bogu, теперь время поностальгировать о любви😭 Но в этом и есть прелесть творчества – ты поешь то, что чувствуешь», - говорится в посте артистки.

Слава Каминская также показала свое эффектное фото, на котором запечатлена в красной юбке и прозрачной водолазке поверх красного лифа.

«Все классные, зависит от настроения, а имя твоё просто бомба🔥🔥🔥лучшая, обожаю!!!Так держать», «В целом очень понравилось качества звука и направление, которое ты выбрала», «Вы красотка, богиня, настоящая леди, новый образ Вам очень идёт», «Ого красотка», - пишут в комментариях.

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