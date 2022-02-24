Відомий шеф-кухар і головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав старовинне фото і спробував його повторити з братом, сестрою і мамою.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і суддею кулінарного шоу "МастерШеф". Як відомо, нещодавно він відправився в Колумбію, щоб зустрітися зі своєю сім'єю. На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво поділився новими Сторіз і публікацією. На кадрах - шеф-кухар разом зі своєю сім'єю.

"Вся сім'я в зборі", - уточнив суддя "МастерШеф".

"Фото крізь роки... Відправляйте реакції, якщо ми хоч трохи змінилися", - попросив Хіменес-Браво.

Як відомо, на фото - мама шеф-кухаря - Археніс Браво, його брат і сестра. Також зліва від Ектора його племінниця.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією Хіменеса-Браво: "Фото вогонь, сім'я це прекрасно", "Які всі красиві", "Ви Класні", "Вітаю, немає нічого кращого, ніж мати сім'ю поруч, до речі ваші ресторани найкращі, обіймаю", "Клааасссссс🔥 🔥 🔥, це найцінніше-сім'я!!!!! кайфуйте від кожної хвилинки проведеної поруч Ектор!!!!! Люблю Вас, вже багато років!!!!!Ви даєте поштовх не нити та рухатися!!!!!! Спасибі!".

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