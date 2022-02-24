Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса, яка кілька років тому перемогла на проекті "Танці з зірками". А вже в 2020 році знаменитість запросили стати першою "Холостячкою", завдяки чому Ксенія прославилася на всю Україну, після чого Мішину покликали судити проект"Україна має талант". За зіркою тепер стежать понад 800 тисяч фанатів в Instagram, де знаменитість показує кадри з проектів, а також з особистого життя.

На нових сторіс Ксенія показала себе в ефектному вузькому костюмі, хвалячись розкішною фігурою в гримерці.

"Ох, сьогодні машина спокуси :)", - написала зірка.

"Дивіться, в якому я сьогодні красивому костюмчику", - сказала зірка, виляючи стегнами перед дзеркалом.

Після цього актриса поділилася кадрами зі знімального майданчика.

"Ну що, ми на знімальному майданчику. Тут у нас такий крутий процес, у нас тут ціла космічна лабораторія", - сказала Ксенія, хвалячись декораціями.

"Ми в космосі", - написала в сторі зірка.

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