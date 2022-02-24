Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая несколько лет назад победила на проекте "Танці з зірками". А уже в 2020 году знаменитость пригласили стать первой "Холостячкой", благодаря чему Ксения прославилась на всю Украину, после чего Мишину позвали судить проект "Україна має талант". За звездой теперь следят более 800 тысяч фанатов в Инстаграм, где знаменитость показывает кадры с проектов, а также из личной жизни.

На новых сторис Ксения показала себя в эффектном узком костюме, хвастаясь роскошной фигурой в гримерке.

"Ох, сегодня машина соблазна :)", - написала звезда.

"Смотрите, в каком я сегодня красивом костюмчике", - сказала звезда, виляя бедрами перед зеркалом.

После этого актриса поделилась кадрами со съемочной площадки.

"Ну что, мы на съемочной площадке. Тут у нас такой крутой процесс, у нас тут целая космическая лаборатория", - сказала Ксения, хвастаясь декорациями.

"Мы в космосе", - написала в стори звезда.

Напомним, «Холостячка» Мишина показала, как развлекается сын, пока ее нет дома

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