Як передає Politeka.net, Христина Гірняк стала відома як дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука. Як відомо, тільки нещодавно вони з чоловіком повернулися з відпочинку на Мальдівах назад в Україну. На своїй сторінці в Instagram Гірняк запропонувала своїм шанувальникам задати їй питання, поки вона в дорозі у справах.
Користувачі Мережі запитали, чи нудно їй було на Мальдівах. Однак, Христині Гірняк знайшлося що відповісти на це питання.
Дружина Остапчука показала відео, де двоє чоловіків у басейні її піднімають і несподівано кидають убік.
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"Я не знаю. Я була там два рази та мені не було нудно там", - відповіла на питання Христина Гірняк.
Нагадаємо, нещодавно дружина Остапчука у зв'язку з недавніми подіями в Україні опублікувала чорно-біле фото на своїй сторінці в Instagram. Вона не знайшла, що написати і як висловити свої емоції. Однак зазначила, що з ранку у неї чорно-білий настрій.
Раніше повідомлялося, ведучий шоу "Маска" Остапчук, не підбираючи слів, висловив свою думку про те, що відбувається в Україні.
Також, дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів.
Politeka розповідала, дружина Остапчука в "Хижому" купальнику з зухвалими вирізами похвалилася формами.