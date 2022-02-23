Дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина показала, як її несподівано кинули у воду.

Як передає Politeka.net, Христина Гірняк стала відома як дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука. Як відомо, тільки нещодавно вони з чоловіком повернулися з відпочинку на Мальдівах назад в Україну. На своїй сторінці в Instagram Гірняк запропонувала своїм шанувальникам задати їй питання, поки вона в дорозі у справах.

Користувачі Мережі запитали, чи нудно їй було на Мальдівах. Однак, Христині Гірняк знайшлося що відповісти на це питання.

Дружина Остапчука показала відео, де двоє чоловіків у басейні її піднімають і несподівано кидають убік.

"Я не знаю. Я була там два рази та мені не було нудно там", - відповіла на питання Христина Гірняк.

Нагадаємо, нещодавно дружина Остапчука у зв'язку з недавніми подіями в Україні опублікувала чорно-біле фото на своїй сторінці в Instagram. Вона не знайшла, що написати і як висловити свої емоції. Однак зазначила, що з ранку у неї чорно-білий настрій.

Раніше повідомлялося, ведучий шоу "Маска" Остапчук, не підбираючи слів, висловив свою думку про те, що відбувається в Україні.

Також, дружина Остапчука без купальника подражнила кадрами з Мальдів.

Politeka розповідала, дружина Остапчука в "Хижому" купальнику з зухвалими вирізами похвалилася формами.