Как передает Politeka.net, Кристина Горняк стала известна как жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука. Как известно, только недавно они с мужем вернулись с отдыха на Мальдивах обратно в Украину. На своей странице в Инстаграм Горняк предложила своим поклонникам задать ей вопросы, пока она в дороге по делам.
Пользователи сети спросили, скучно ли ей было на Мальдивах. Однако, Кристине Горняк нашлось что ответить на этот вопрос.
Жена Остапчука показала видео, где двое мужчин в бассейне её поднимают и неожиданно кидают в сторону.
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"Я не знаю. Я была там два раза и мне не было скучно там", — ответила на вопрос Кристина Горняк.
Напомним, недавно жена Остапчука в связи с недавними событиями в Украине опубликовала черно-белое фото на своей странице в Инстаграм. Она не нашла, что написать и как высказать свои эмоции. Однако отметила, что с утра у неё черно-белое настроение.
Ранее сообщалось, ведущий шоу "Маска" Остапчук, не подбирая слов, выразил свое мнение о происходящем в Украине.
Также, жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив.
Politeka рассказывала, жена Остапчука в "хищном" купальнике с дерзкими вырезами похвасталась формами.