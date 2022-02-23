Жена популярного украинского ведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина показала, как её неожиданно бросили в воду.

Как передает Politeka.net, Кристина Горняк стала известна как жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука. Как известно, только недавно они с мужем вернулись с отдыха на Мальдивах обратно в Украину. На своей странице в Инстаграм Горняк предложила своим поклонникам задать ей вопросы, пока она в дороге по делам.

Пользователи сети спросили, скучно ли ей было на Мальдивах. Однако, Кристине Горняк нашлось что ответить на этот вопрос.

Жена Остапчука показала видео, где двое мужчин в бассейне её поднимают и неожиданно кидают в сторону.

"Я не знаю. Я была там два раза и мне не было скучно там", — ответила на вопрос Кристина Горняк.

Напомним, недавно жена Остапчука в связи с недавними событиями в Украине опубликовала черно-белое фото на своей странице в Инстаграм. Она не нашла, что написать и как высказать свои эмоции. Однако отметила, что с утра у неё черно-белое настроение.

Ранее сообщалось, ведущий шоу "Маска" Остапчук, не подбирая слов, выразил свое мнение о происходящем в Украине.

Также, жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив.

Politeka рассказывала, жена Остапчука в "хищном" купальнике с дерзкими вырезами похвасталась формами.