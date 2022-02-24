Катерина Репяхова, яка на багато років молодша за свого чоловіка, артиста Віктора Павлика, часто ділиться в Instagram різними кадрами і розповідає про життя, пише Politeka.net. Також вона показує, як змінює свої образи або приділяє час чоловікові і маленькому синові.

В цей раз Репяхова вирішила провести час разом з чоловіком і дитиною на зворушливій фотосесії і спеціально для цього підібрала кілька різних образів. Віктор Павлік очікувано вибрав класичний костюм, тоді як його дружина вважала за краще блищати перед камерою в рожевому вбранні і підібрала спеціальний макіяж.

Про сина Репяхова теж не забула: "Прям на зйомці ми виявили у ведмедика третій зуб, верхня двійка. А ось бекстейдж від мами, чекаємо обкладинку " - ділиться думками дівчина під серією кадрів з Павликом.

За словами Котити, вона проводить в Instagram близько 6 годин на день, і тільки в той час, коли не зайнята доглядом за новонародженим сином Мішею, який з'явився в шлюбі з Віктором Павликом.

Також Репяхова розповіла, що дружить в мережі з багатьма українськими зірками і блогерами, а особливі почуття живить до хореографа Владу Ямі. Вона зазначила, що дружить в Instagram з хореографом Владом Ямою, і дуже любить дивитися його сторіс.

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