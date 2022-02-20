Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто получает в свой адрес много критики. В особенности это происходит из-за разницы в возрасте с мужем, а также скандалов с одной из его бывших жен.

Причем Репяхова всегда реагирует на критику и высказывает свое мнение в сети. В этот раз она возмутилась, что очень часто появляется ложная информация о ней и перевернутые факты, поэтому она хочет немного выговориться и проверить, знает ли кто-то о ней что-то правдивое и личное.

«Вот и я решила немного развлечь вас: написала неправдивые вещи о себе и среди них поместила только 1 факт, который является правдой. Оказывается фантазировать неправду очень даже забавно😂

1. Первой моей работой в Киеве была хостесс на выставке компании UMС;

2. Так и не научила ВП дарить мне цветы. До сих пор приходиться напоминать;

3. Долго уговаривала маму, чтоб я могла переехать в Киев. Переговоры длились 2 года;

4. Своего папу я видела всего 3 раза в жизни;

5. Считаю, что мужчина обязан содержать семью;

6. С Димой Карпачевым и Машей Ефросининой познакомилась в соц.сетях, просто написала им сообщения в директ;

7. Хорошо училась в школе. В родительском доме висит 7 медалей с различных олимпиад и 1 - за защиту МАНовской работы;

8. Мы с мужем долго выбирали имя сыну и не могли найти компромисс;

9. Первый раз заграницей побывала в 18 лет. В тот же раз заблудилась в аэропорту;

10. Очень переживала, когда начинала вести Инстаграм. Думала, ничего не получится. Но подруги поддерживали меня. И я решилась» - пишет Репяхова.

До этого Катя похвасталась поклонникам своим образом для фотосессии. Так, перед камерами жена Виктора Павлика предстала в красивом розовом платье длины миди, в руках она держала красивый букет розовых тюльпанов. Образ Екатерина Репяхова дополнила нюдовым макияжем.

Ранее Politeka сообщала, что маленький сын Виктора Павлика и Репяховой не на шутку их удивил: "Доросли до...".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика решила пожаловаться украинцам на жизнь: "Он меня не кормит".

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