Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя блогер и жена 56-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Катя похвасталась поклонникам своим образом для фотосессии. Так, перед камерами жена Виктора Павлика предстала в красивом розовом платье длины миди, в руках она держала красивый букет розовых тюльпанов. Образ Екатерина Репяхова дополнила нюдовым макияжем.

"Что нужно девочке для хорошего настроения 😇

Красивое платье, цветы и гармонию в душе 🌹 ", - написала Катя.

Поклонники сделали молодой жене Виктора Павлика много комплиментов:" Вауууу 🔥 ", "Красота 😍 "," Такая нежная, как весна 😍😍😍 ", "Красота ❤️ "," Очень нежное платьице, как тучка 😍😍😍 ", "Красота 🔥 ", "Очень красиво, зефирка 😍😍😍😍 ","Просто принцесса 😍 красота 😍 вам очень идет такой нежный образ", "Идеальное платье 😍 ", "Такой нежный образ 😍 🤩 ", "Какая же красота 🌹 ".

Ранее Politeka сообщала, что маленький сын Виктора Павлика и Репяховой не на шутку их удивил: "Доросли до...".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика решила пожаловаться украинцам на жизнь: "Он меня не кормит".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика честно призналась в своих проблемах со здоровьем: "Происходит что-то ужасное".