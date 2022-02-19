Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram блогер и четвертая жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Катя Репяхова, которая на 28 лет младше него, часто показывает поклонникам личные фото и фото, а также рассказывает об их сыне Михаиле, которому нет еще и года.

На этот раз Репяхова показала улыбающегося мальчика после приема у педиатра. Так, за месяц сын Павлика вырос на три сантиметра и набрал 700 граммов. Мальчик уже имеет 77 сантиметров роста и весит 9 килограммов и 700 граммов.

"Что Виктория Михайловна сказала вам с папой? Что ты уже 77 сантиметров, сынок? Ты куда растешь? А сколько ты будешь в год тогда? Метр?", - сказала удивленная, но счастливая Екатерина Репяхова.

Также четвертая жена Виктора Павлика похвасталась новыми достижениями семимесячного сына и показала, как он играет с развивающим центром "Бизикуб".

"Доросли до бизикуба)", - написала Катя.

Ранее Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика решила пожаловаться украинцам на жизнь: "Он меня не кормит".

Напомним, что жена Павлика, которая раскрыла свой заработок в Instagram, объявила, на что готова еще: "Я полностью отдам себя...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика сообщила о кардинальных изменениях: "Моя жизнь никогда не будет прежней".