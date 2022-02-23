Відомі українські актори, зірки розважального шоу "Дизель шоу" одягнули вишиванки та написали новий текст на улюблений багатьох хіт Андрія Кузьменка "Мам".

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram опублікували зворушливе відео з акторами "Дизель шоу" Вікторією Булітко, Єгором Крутоголовим, Яною Глущенко, Євгеном Гашенком, Євгеном Сморигіним та Олександром Бережком.

Зірки шоу одягнули вишиванки та заспівали свій текст відомої пісні нині покійного Кузьми Скрябіна "Мам".

"Дизелі" вкотре довели, що можуть бути не лише смішними, але й неймовірно зворушливими! Автори проєкту написали новий текст на улюблений народний хіт Кузьми Скрябіна "Мам!", - написали на сторінці.

Номер доповнила пісочна анімація. Картинки, які транслювали текст пісні, створила художниця Вероніка Сироваткіна.

Шанувальників дуже зворушив текст пісні та виступ акторів "Дизель шоу": "Доводите!!! Робите багато цікавого.👏👏👏❤️", "Душевно, щиро 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛", "Дизель шоу ви найкращі в світі 😊", "😢❤️🔥", "🔥🔥🔥найкращі", "Дякуємо!!!👏🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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