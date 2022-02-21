Так, Син Єгора та Катерини Крутоголових перебуває зараз у лікарні за кордоном. 13 лютого хлопчик брав участь у відбіркових перегонах #WSK в Італії, під час яких сталася ДТП. Карт його суперника занесло, зіткнення не вдалося уникнути. Лев отримав забій внутрішніх органів і перші кілька днів провів у реанімації, але зараз вже у звичайній палаті.
Батьки юного гонщика діляться подробицями про стан сина в соцмережах. Дружина Крутоголова опублікувала свіже фото Лева у себе в Фейсбуці й розповіла про його успіхи в лікуванні. Виявляється, підліток зробив свої перші кроки після ДТП.
"Тільки що синочок зробив свої перші кроки після того як... Правда зловив вертольотики, але впорався з їх керуванням і зробив два мужніх кроки до крісла! Всім спасибі, хто переживає і цікавиться. Повільно, але впевнено йдемо на поправку. Сподіваюся, скоро повернемося на свою улюблену Батьківщину!", - повідомила Катерина Крутоголова.
Користувачі бажають Льву якнайшвидшого одужання:
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"Молодець! Давай, Лев, поправляйся!"; "Сил, сил, сил"; "Лев сильний боєць!!! Якнайшвидшого одужання!!!"; "Льовушка, одужуй! Любимо і захоплюємося!"; "Ми вже зачекалися 🥰 Льовчик, поправляйся скоріше ❤️ обіймаємо вас міцно-міцно 😉"; "Зміцніє! Встане і себе ще всім покаже!!! Якнайшвидшого одужання!"
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