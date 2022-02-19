Відома українська актриса і зірка проєкту "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала кадри зі зйомок серіалу "Вижити за всяку ціну" і розповіла, коли відбудеться прем'єра.

Як передає Politeka.net, талановита українська актриса Вікторія Булітко є зіркою гумористичного проєкту "Дизель шоу". Крім цього, вона засвітилася в різних гумористичних проектах і навіть серіалах.

На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові кадри. У публікації вона показала кадри зі зйомок серіалу "Вижити за всяку ціну", де у неї одна з головних ролей. Під публікацією Вікторія Булітко розкрила, коли відбудеться прем'єра.

"З нетерпінням чекаєте новий сезон "вижити за всяку ціну"? Я теж! І вже 25 лютого стартує ця грандіозна прем'єра. Не пропустіть початок - о 22: 50 на каналі ICTV та нашому ютуб-каналі.



P. S. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження. А я розповім багато цікавих закулісних подробиць", - поділилася Вікторія Булітко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже будемо чекати!", "Чекаю і чекаємо", "Добре Вікуля ми будемо чекати", "Вражень від тебе буде достатньо!!! Красуня", "Добре, Вікуля", "Сонечко Улюблене Віка..", "Булитка!))) ноги ммм", "Дуже шкода, що не буде Віталіни, ну вона ж, погодьтеся, просто бомба", "Ти крута", "І почалися трудові будні".

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