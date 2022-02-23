Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк прославилася як талановита телеведуча, за плечима у якої безліч проектів. На своїй сторінці в Instagram телеведуча вирішила розповісти про тих людей, з якими живе в своєму будинку. За її словами, її оточують дуже хороші люди. Однак є й ті, хто її просто ненавидить.
"Поки я цілий день займаюся прибиранням: прибирання, стрижка, прасування. Хочу вам розповісти про своїх сусідів. У мене в будинку дуже багато класних людей. І є у мене одна сусідка, яка доглядала за моїми папугами, кількою і Шпротом, коли я була в навколосвітній подорожі", - розповіла Леся Нікітюк.
"А є сусідка, яка доглядала за моїми везонами, вони правда померли, але спасибі їй велике. Вона їх півроку поливала. А є сусідка, яка мене ненавидить. Але все одно, хороших людей набагато більше. Є сусід проктолог, дуже люблю слухати вечорами його історії з лікарні. А є сусідка, яка завжди приносить мені свіжі квіти і не бере грошей", - висловилася Леся Нікітюк.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
Ведучий шоу" Маска "Остапчук, не підбираючи слів, висловив свою думку про те, що відбувається в Україні: "За нами правда"
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
"Якщо така розумна, то лікуй сама!": молодого українця не стало в реанімації, родичі звинуватили лікарів
Раніше повідомлялося, прем'єру шоу з ведучою Лесею Нікітюк несподівано скасували: що сталося.
Також, "Такого і додому не соромно привести": Лесю Нікітюк розсмішив популярний холостяк.
Politeka розповідала, Нікітюк дозволила собі прилягти поруч з одруженим Потапом.