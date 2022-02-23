Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила розповісти, з ким живе в одному будинку і розкрила правду про деяких з них.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк прославилася як талановита телеведуча, за плечима у якої безліч проектів. На своїй сторінці в Instagram телеведуча вирішила розповісти про тих людей, з якими живе в своєму будинку. За її словами, її оточують дуже хороші люди. Однак є й ті, хто її просто ненавидить.

"Поки я цілий день займаюся прибиранням: прибирання, стрижка, прасування. Хочу вам розповісти про своїх сусідів. У мене в будинку дуже багато класних людей. І є у мене одна сусідка, яка доглядала за моїми папугами, кількою і Шпротом, коли я була в навколосвітній подорожі", - розповіла Леся Нікітюк.

"А є сусідка, яка доглядала за моїми везонами, вони правда померли, але спасибі їй велике. Вона їх півроку поливала. А є сусідка, яка мене ненавидить. Але все одно, хороших людей набагато більше. Є сусід проктолог, дуже люблю слухати вечорами його історії з лікарні. А є сусідка, яка завжди приносить мені свіжі квіти і не бере грошей", - висловилася Леся Нікітюк.

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