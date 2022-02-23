Как передает Politeka.net, Леся Никитюк прославилась как талантливая телеведущая, за плечами у которой множество проектов. На своей странице в инстаграм телеведущая решила рассказать о тех людях, с которыми живет в своём доме. По её словам, её окружают очень хорошие люди. Однако есть и те, кто её просто ненавидит.
"Пока я целый день занимаюсь уборкой: уборка, стрижка, глажка. Хочу вам рассказать про своих соседей. У меня в доме очень много классных людей. И есть у меня одна соседка, которая присматривала за моими попугаями, Килькой и Шпротом, когда я была в кругосветном путешествии", — рассказала Леся Никитюк.
"А есть соседка, которая присматривала за моими везонами, они правда умерли, но спасибо ей большое. Она их полгода поливала. А есть соседка, которая меня ненавидит. Но всё равно, хороших людей намного больше. Есть сосед проктолог, очень люблю слушать вечерами его истории с больницы. А есть соседка, которая всегда приносит мне свежие цветы и не берет денег", — высказалась Леся Никитюк.
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