Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - успішний шеф-кухар і зірка"Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. В цей раз Євген вирішив показати, як приготувати смачні сирники.

"Котики, Я розумію, що новини не відлипають зараз від вас, але не забувайте їсти. Тому, щоб вам було простіше, зробимо наступну штуку. Найближчий тиждень кожен день я буду давати вам рецепти. Це відразу вирішить дві проблеми. Перша: вам не потрібно буде витрачати час і сили на думки про їжу. Друга: раз на день ви зможете відволікатися на що-небудь інше", - написав Євген і поділився рецептом.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:"Кайф, обожнюю солоні сирники, часто додаю туди дорблю або рокфор для пікантності. можна додати кінзу ,але тоді варто додавати менш пряний сир, підійдуть навіть маленькі шматочки Брі", " спасибі Євген за те, що ви є! Дуже люблю готувати, але іноді після роботи в голові немає ніякої ідеї з приводу того, що приготувати", " спасибі якраз сьогодні думали з учасницями програми по схудненню, куди ж їх сирники улюблені втулити))) а ось і ідея! Дякую".

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