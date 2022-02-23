37-річна Оля Полякова і її 17-річна дочка Маша з'явилися в одному з проєктів, де зіграли один проти одного, обидві розповіли про свої тактики.

Оля Полякова - популярна співачка, а її дочка - блогерка з багатотисячною аудиторією, повідомляє Politeka.net. Артистка розповіла в одному з інтерв'ю, що Маша вже заробляє гроші сама завдяки соцмережам.

Стало відомо, що обом доведеться зіграти один проти одного в шоу "Ігри талантів".

"Мама проти доньки 🔥 в одному з випусків шоу "Ігри талантів" відгадувати таланти спробують співачка Оля Полякова і її дочка Маша 🤩"", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці шоу.

На фото позували Маша з мамою в яскравих образах - перша була в рожевій сукні, і підкреслила талію поясом, а друга вбралася в зелену сукню у формі крил метелика.

Оля Полякова повідомила, що буде керуватися тільки логікою, а її дочка - буде використовувати всі способи.

Публікація швидко зібрала сотні лайків.

"Так!! Так і знала, що буде Маша!", "Будете дочку розкручувати її?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в новому шоу дві команди гравців разом із зірковими гостями будуть відгадувати таланти учасників, творці проекту обіцяють інтриги і несподівані повороти.

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