Оля Полякова - популярна співачка, а її дочка - блогерка з багатотисячною аудиторією, повідомляє Politeka.net. Артистка розповіла в одному з інтерв'ю, що Маша вже заробляє гроші сама завдяки соцмережам.
Стало відомо, що обом доведеться зіграти один проти одного в шоу "Ігри талантів".
"Мама проти доньки 🔥 в одному з випусків шоу "Ігри талантів" відгадувати таланти спробують співачка Оля Полякова і її дочка Маша 🤩"", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці шоу.
На фото позували Маша з мамою в яскравих образах - перша була в рожевій сукні, і підкреслила талію поясом, а друга вбралася в зелену сукню у формі крил метелика.
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Оля Полякова повідомила, що буде керуватися тільки логікою, а її дочка - буде використовувати всі способи.
Публікація швидко зібрала сотні лайків.
"Так!! Так і знала, що буде Маша!", "Будете дочку розкручувати її?",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в новому шоу дві команди гравців разом із зірковими гостями будуть відгадувати таланти учасників, творці проекту обіцяють інтриги і несподівані повороти.
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