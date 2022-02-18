Певицу Олю Полякову, которая сейчас является одним из тренеров шоу "Голос країни", показали без макияжа и сценических наядов.

Как пишет Politeka.net, украинская певица Оля Полякова не только регулярно дает концерты, но также снимается в кино и участвует в различных теле-шоу. На сцене и телеэкранах ее привыкли видеть с ярким макияжем и в эпатажных нарядах, но в обычной жизни артистка выглядит совершенно по-другому. На странице ЖВЛ в Инстаграм сравнили два образа певицы.

Отметим, кадры вызвали бурную реакцию. Многие отметили, что в обычной жизни Оля Полякова выглядит не хуже и даже моложе.

«Отличная👏👏👏👏 девчонка! 😍❤ Справа! К сценической привыкли! Класс», «Талантливая. Красивая», «Как в песне: "А я люблю тебя любую...". Это же Оля, на нее и смотреть приятно и слушать прикольно», «Красивая всегда», «Повседневный образ лучше», «Без макияжа вообще другая», «Я её без макияжа не узнала», «Оля классная, но в повседневном виде лучше такая нежная, милая, женственная и намного моложе выглядит», «в любом образе красотка», «Превращение образа из женщины-вамп в миссис-очарование», - пишут в комментариях.

Напомним, дочь Поляковой засветила отца, который не любит камеры, и ответила на выпады о его возрасте: "Батя шарит за тренды"

Как сообщала Politeka, дочка Поляковой засветила маму в неприглядном виде: "заросшие" брови, выпавшие зубы и не только

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