Як передає Politeka.net, Андрій Рибак прославився завдяки своїй участі в багатьох гумористичних проєктах. Однак, став більш відомий українцям щодо участі в шоу "Холостячка", де він боровся за серце Ксенії Мішиної. Також він є другом переможця проєкту Олександра Еллерта.

На своїй сторінці в Instagram Андрій Рибак висловився щодо ситуації в Україні та показав фото зі своєю коханою дівчиною - Аліною. Він розповів, що залишиться в Україні та пояснив, чому українцям варто залишатися на батьківщині.

"На місці! Тут наш будинок і нам тут добре!



Х**ові сусіди - це не привід переїжджати, а привід згуртуватися проти них всім під'їздом! 😁💪



Ми з усім впораємося!", — висловився Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Я тебе люблю", "Ми разом", "Впораємося, Андрій, сумнівів немає", "Мама з татом", "Підтримуємо", "Ви любов", "Обожнюю вас! Ви молодці", "Це точно", "Все Буде Добре", "Чудові слова", "Як точно сказано, разом ми сила", "І що, ти підеш проти свого сусіда? Або будеш чекати підтримки всього під'їзду?", "Правильно. Я з Харкова нікуди не переїду, тому що навіть перебуваючи у Львові напад росіян на Харків мене теж торкнеться".

Раніше повідомлялося, Андрій Рибак з "Холостячки" в безглуздому вигляді з'явився в ресторані.

Також, Рибак з "Холостячки" в подарунку від Мішиної розважився перед дзеркалом.

Politeka розповідала, екс-учасник "Холостячки" Рибак неприємно здивував кохану після двох років стосунків.