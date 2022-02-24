Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак прославился благодаря своему участию во многих юмористических проектах. Однако, стал более известен украинцам по участию в шоу "Холостячка", где он боролся за сердце Ксении Мишиной. Также он является другом победителя проекта Александра Эллерта.

На своей странице в Инстаграм Андрей Рыбак высказался относительно ситуации в Украине и показал фото со своей любимой девушкой - Алиной. Он рассказал, что останется в Украине и объяснил, почему украинцам стоит оставаться на родине.

"На месте! Тут наш дом и нам тут хорошо!



Х**овые соседи - это не повод переезжать, а повод сплотиться против них всем подъездом! 😁💪



Мы со всем справимся!", — высказался Андрей Рыбак.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Я тебя люблю", "Мы вместе", "Справимся, Андрей, сомнений нет", "Мама с папой", "Поддерживаем", "Вы любовь", "Обожаю вас! Вы молодцы", "Это точно", "Всё будет хорошо", "Чудесные слова", "Как точно сказано, вместе мы сила", "И что, ты пойдёшь против своего соседа? Или будешь ждать поддержки всего подъезда?", "Правильно. Я с Харькова никуда не перееду, потому что даже находясь во Львове нападение россиян на Харьков меня тоже затронет".

Ранее сообщалось, Андрей Рыбак из "Холостячки" в несуразном виде появился в ресторане.

Также, Рыбак из "Холостячки" в подарке от Мишиной развлекся перед зеркалом.

Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак неприятно удивил любимую после двух лет отношений.