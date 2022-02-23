Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік - успішний український співак, який нещодавно отримав Заслуженого артиста України. Зірка активно займається творчістю і веде соцмережі, де цього разу заінтригувавши майбутньою прем'єрою, поділившись кадрами.
На кадрах Монатік стояв поруч з фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2022" ROXOLANA, яка посіла четверте місце за підсумками голосування.
На кадрах зірки грали під нову пісню, яку записали разом.
"Кожна дитина спочатку творець і художник. Фантазер і мрійник. Кожному дорослому важливо пам'ятати, що вони спочатку були дітьми…
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"Бути, бути, бути дітьми
Бути дітьми, хто як не ми", - написав Монатік.
Леся Нікітюк відразу прокоментувала відео:"Красиво".
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Що за кросівки на ньому?", "як цікаво. Чекаємо прем'єри", " Ну, кааак ви запам'ятовуєте ці рухи? Прикольно!!!", "Чудово", "так важливо", " Класні. Такий гармонійний творчий тандем", "як же чекаю прем'єру".
Нагадаємо, Монатік, загадавши бажання, звернувся до українців
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