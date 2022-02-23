Артист Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України, заінтригував українців прем'єрою пісні із зіркою Нацвідбору на "Євробачення-2022", вразивши Лесю Нікітюк.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік - успішний український співак, який нещодавно отримав Заслуженого артиста України. Зірка активно займається творчістю і веде соцмережі, де цього разу заінтригувавши майбутньою прем'єрою, поділившись кадрами.

На кадрах Монатік стояв поруч з фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2022" ROXOLANA, яка посіла четверте місце за підсумками голосування.

На кадрах зірки грали під нову пісню, яку записали разом.

"Кожна дитина спочатку творець і художник. Фантазер і мрійник. Кожному дорослому важливо пам'ятати, що вони спочатку були дітьми…

"Бути, бути, бути дітьми

Бути дітьми, хто як не ми", - написав Монатік.

Леся Нікітюк відразу прокоментувала відео:"Красиво".

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Що за кросівки на ньому?", "як цікаво. Чекаємо прем'єри", " Ну, кааак ви запам'ятовуєте ці рухи? Прикольно!!!", "Чудово", "так важливо", " Класні. Такий гармонійний творчий тандем", "як же чекаю прем'єру".

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