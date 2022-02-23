Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - успешный украинский певец, который недавно получил Заслуженного артиста Украины. Звезда активно занимается творчеством и ведет соцсети, где в этот раз заинтриговав будущей премьерой, поделившись кадрами.
На кадрах Монатик стоял рядом с финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2022" ROXOLANA, которая заняла четвертое место по итогам голосования.
На кадрах звезды играли под новую песню, которую записали вместе.
"Каждый ребёнок изначально создатель и художник. Фантазер и мечтатель. Каждому взрослому важно помнить, что они изначально были детьми…
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"Бути, бути, бути дітьми
Бути дітьми, хто як не ми", - написал Монатик.
Леся Никитюк сразу прокомментировала видео: "Красиво".
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Что за кроссовки на нем?", "как интересно. Ждём премьеры", "Ну, кааак вы запоминаете эти движения? Прикольно!!!", "Великолепно", "Так важно", "Классные. Такой гармоничный творческий тандем", "Как же жду премьеру".
Напомним, Монатик, загадав желание, обратился к украинцам
Также Politeka сообщала, что жена Монатика засветила певца, увлеченного своими детьми
А еще Politeka писала, что жена Монатика растрогала кадрами с сыновьями