Як повідомляє Politeka.net, популярне кулінарне шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" стрімко розвивається, а напруга між учасниками зростає. Так, нещодавно на юту-каналі проекту показали фрагмент з минулого випуску, в якому показали поведінку одного з учасників – Віктора, який довів свою команду до кипіння, а в підсумку вилетів з проекту. До слова, у минулому випуску проект покинув ще один учасник - Олег Ковальчук (щоб подивитися відео, досколльте новину до кінця).

У короткому ролику показали, як учасник Віктор Перехрест плутався під ногами у своїх сокомандників і тільки заважав їм займатися приготуванням. Схоже, учасники не давали Віті наближатися до страв, а коли він продовжив намагатися, то злобно дозволили йому готувати, то що він хоче. У якийсь момент зі столу впав інвентар, і Вітя відверто зловтішався над цією ситуацією. За це він почув на свою адресу купу лайки і матюків.

А в коментарях користувачі почали зловтішатися, що Перехрест в кінцевому підсумку покинув кулінарне шоу: "Все Вітя розуміє. Він хитрий і більше прикидається", "Добре, що Вітю відправили додому. Людина-неприємність", "До кожного треба знайти підхід і ставитися з належною повагою, адже всі люди різні. А довести до крайньої точки можна будь-кого, якщо до нього так ставитися", "У цьому випуску він максимально дратував всіх, у хлопців вже просто здавали нерви", "Ех, Вітя, Вітя. Дуже незібрана людина. Почасти, нерозуміння цієї людини, перейшло в роздратування".

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