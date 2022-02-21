Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram участница нового сезона шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов", премьера которого состоялась 22 января 2022 года на телеканале "СТБ", Анжела Липская рассказала о крайнем выпуске шоу. По словам Липской, первый конкурс ей очень понравился, а вот во втором у нее возник конфликт с другим участником Пашей Серветником. Как оказалось, они дискутировали через возраст Анжелы Липской.

"💖Ещё одна программа позади. Безумно интересный первый конкурс...во втором- разногласия с Пашей , которому с первого дня не давал покоя мой возраст... хотя я тоже в свои 25 считала,что за 50 это уже глубокая старость😄 💖 ", - рассказала Анжела.

В комментариях поклонники поддержали Липскую: "При чем тут возраст к кулинарии? 😳", "Анжела, мы болеем за вас! Желаю Вам удачи, вы-лучшая в этом сезоне🍀", "Анжела, вы замечательный человек, в вас все прекрасно до мелочи🔥❤️ ", "Анжела, вы молодец и я желаю дойти до финала, и утереть нос всем молодым. Вы 🔥🔥🔥", " 😍 Анжела, болею за вас! Вы честная и замечательная! У Вас нет подлости и победить любой ценой. Уважаю!", "Анжела, какая же вы замечательная! Глядя на вас, вспоминаю Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно!" ❤️.

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